Свыше 8,4 тысячи граждан проверили земельные участки перед выкупом в Подмосковье

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Более 8,4 тысячи человек организовали проверку земельных участков перед тем, как их выкупить и перераспределить в Московской области. Такую информацию предоставили в пресс-службе Минмособлимущества.

— Региональным сервисом предпроверки, который позволяет узнать о возможных ограничениях до подачи заявления на предоставление участка в аренду или собственность без проведения торгов во время обращения за выкупом и перераспределением земель, за два месяца воспользовались более 8,4 тысячи граждан, — пояснили в ведомстве.

Как уточнила министр Наталья Адигамова, из этого числа 6,6 тысячи человек использовали сервис по программе услуги по перераспределению земельных участков, а остальные 1,8 тысячи — при обращении за выкупом земли, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По словам главы ведомства, во время подачи заявления на предоставление участка в собственность без организации торгов человек должен указать кадастровый номер интересующего его земельного надела. Потом в автоматическом режиме ему предоставят доступ к сервису «Градпроработка». Там можно ознакомиться с информацией о возможных ограничениях.