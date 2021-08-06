Названы лучшие и худшие мужья среди знаков зодиака

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Астрологи назвали знаки зодиака, среди которых встречаются мужчины, становящиеся лучшими мужьями, а также тех, кто абсолютно не настроен на создание семьи.

Лучшие мужья

Раки считаются лучшими претендентами на роль главы семейства. Из них получаются образцовые мужья и ответственные отцы. Они способны и обеспечить семью, и уделить время близким, и разделить с супругой домашние заботы. Они обожают своих детей и балуют супругу по мере возможностей. Крайне редко такие мужчины решаются на измену и только в том случае, если об этом никто не узнает.

Среди Тельцов также часто встречаются заботливые и преданные мужья. Они живут по принципу «все в дом, все в семью». Представители этого знака отличаются спокойствием и уравновешенностью, их практически невозможно вывести из себя. Они неприхотливы в быту, верны и очень терпеливы.

Львы на первый взгляд могут показаться самовлюбленными личностями, однако в семье они часто берут ответственность за благополучие близких. Представители этого знака — искренние, добрые и щедрые мужчины, которые готовы сделать жизнь своих жен безопасной и счастливой.

Девы отличаются хорошими манерами и умом. У них получается как зарабатывать деньги, так и вести домашнее хозяйство. Они любят и умеют готовить. Представители этого знака имеют все шансы стать для своей избранницы надежным и верным партнером и отличным другом. Они не стремятся рано заключить брак, чтобы подняться на ноги.

Худшие мужья

Близнецы отказываются брать ответственность за семейство, так как слишком увлечены собой, развлечениями и общественной жизнью. Они часто становятся героями неприятных историй, таких как любовные треугольники, карточные долги или сомнительные вечеринки. Часто они воспринимают жену как буфер от неурядиц и человека, который способен «распутать клубки». Женщины соглашаются стать женами таких мужчин чаще всего из-за отличного секса и их непревзойденной харизмы.

Рыбы не отличаются терпеливостью, особенно если чего-то хотят. Они редко могут стать поддержкой и опорой для супруги и детей. Представители этого знакаредко готовы взять на себя ответственность. Им нравится, когда жена берет на себя роль мамы, которая кормит, заботится и удовлетворяет все потребности. Среди плюсов этих мужчин — преданность и готовность простить.

Стрельцы чересчур любвеобильны и не готовы смириться всего лишь с одной женщиной в их жизни. Они часто бывают романтичны, являются нежными любовниками и не любят рутины. Удержать их рядом сможет лишь та, кто сможет разнообразить его жизнь. А когда ее фантазия иссякнет, он, вероятнее всего, отправится на поиски ярких эмоций. Остепенить их сможет лишь возраст, пишет rsute.ru.