В Минздраве назвали сроки достижения коллективного иммунитета от COVID-19

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Коллективный иммунитет к коронавирусу в России в 80–90 процентов может быть достигнут в течение нескольких месяцев. Об этом заявил первый заместитель министра здравоохранения страны Виктор Фисенко в пятницу, 6 августа.

— Я думаю, что это вопрос буквально нескольких месяцев, но это зависит и от нас с вами, — приводит слова чиновника РИА Новости.

5 августа глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что ситуация с распространением COVID-19 в России стабилизируется, а прирост числа пациентов по стране замедлился. Он добавил, что за последнюю неделю в стране количество вакцинированных выросло на четыре миллиона, а всего от COVID-19 привились 38,9 миллиона россиян.

За последние сутки в России выявили 22 660 новых случая коронавируса. При этом 8,3 процента заболевших не имели клинических проявлений инфекции.

За минувший день было также зафиксировано 792 летальных исхода. После прохождения лечения от COVID-19 за день в стране полностью поправился 20 141 пациент.

По количеству новых случаев в стране продолжает лидировать Москва. За последние 24 часа в российской столице заболели 2583 человека.