Ученые установили связь между размерами живота и мозга

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У людей с лишним весом отмечается уменьшение объема головного мозга. К такому выводу пришли нейрологи из университета Лабфоро в Великобритании.

Согласно докладу, опубликованному в журнале Neurology, избыточный вес влияет на сокращение серого вещества в нескольких отделах мозга: хвостатое ядро, бледный шар, скорлупа и прилежащее ядро. Уменьшение числа нейронов и глиальных клеток негативно отражается на памяти и ведет к деменции.

Исследователи считают, что зависимость между ожирением и мозгом может устанавливаться через систему кровоснабжения, но достоверная причина пока не выявлена.

В свою очередь, группа ученых из Южной Кореи провела исследование, которое подтвердило эффективность соевой пасты в борьбе с ожирением в целом и висцеральным (внутрибрюшным) жиром в частности.

Диетологи предупреждают, что абдоминальный тип ожирения (отложения жировой клетчатки в области живота) опаснее, чем жир на бедрах. Это означает, что жизненно важные органы брюшной полости окружает жир. Такое ожирение меняет метаболизм и, в частности, способствует развитию артериальной гипертонии, болезней сердца, рассказала диетолог Ольга Дедкова.

Эксперт подчеркнула, что человеку именно с таким типом ожирения необходимо менять образ жизни и включать в свое расписание физические нагрузки. При абдоминальном ожирении нужно худеть медленно — до 2,5 килограмма в месяц, так как меняющийся метаболизм является тяжелой задачей для печени, которая уже нагружена внутренним жиром.