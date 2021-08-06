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Климатолог рассказал, как правильно вести себя во время смерча

Елена Фролова

Общество
Климатолог рассказал, как правильно вести себя во время смерча
Фото: Twitter / (Не)серьезный МИД

Самое опасное во время смерча – это находиться в ветхих строениях. Климатолог, руководитель климатической программы Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин рассказал, как вести себя во время погодных явлений, несущих разрушения.

— Если человек видит смерч, тем более, большой, то не надо сразу кричать «торнадо». Лучше сначала лечь на землю, выйти из ветхой постройки, — пояснил эксперт.

Он также добавил, что не думает, что территории России могут образоваться смерчи мощностью, способной поднять и куда-либо забросить лежащего на земле человека. При этом он не исключил, что в ХХ веке и в далеком прошлом такие случаи были.

Как объяснил климатолог, существует карта частоты торнадо и смерчей. Ее составили ученые Института физики атмосферы РАН. В ней представлена вся необходимая и актуальная информация о самых опасных районах, отмечает «МИР 24».

— На данный момент они стали происходить чаще и сильнее. Из-за глобального потепления и воздействия человека это естественно, — подчеркнул Алексей Кокорин.

Он также добавил, что люди могут приостановить глобальные климатические изменения, однако назад вернуться уже нельзя.

Источник: mir24.tv

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