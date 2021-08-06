В Минздраве оценили число не завершивших вакцинацию россиян

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Число россиян, которые не завершили вакцинацию от коронавируса, является незначительным. Об этом заявил первый заместитель министра здравоохранения страны Виктор Фисенко в пятницу, 6 августа.

— У нас есть статистика, и те, кто не приходит на вторую прививку, — это количество в пределах погрешности. Это количество крайне незначительное, — приводит его слова ТАСС.

Фисенко также сообщил, что коллективный иммунитет к COVID-19 в России в 80–90 процентов может быть достигнут в течение нескольких месяцев.

5 августа глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что ситуация с распространением COVID-19 в России стабилизируется, а прирост числа пациентов по стране замедлился. Он добавил, что за последнюю неделю в стране количество вакцинированных выросло на четыре миллиона, а всего от COVID-19 привились 38,9 миллиона россиян.

За последние сутки в России выявили 22 660 новых случаев коронавируса. При этом 8,3 процента заболевших не имели клинических проявлений инфекции.

За минувший день было также зафиксировано 792 летальных исхода. После прохождения лечения от COVID-19 за день в стране полностью поправился 20 141 пациент.

По количеству новых случаев в стране продолжает лидировать Москва. За последние 24 часа в российской столице заболели 2583 человека.