Суд арестовал сотрудников изолятора в Истре, откуда сбежали заключенные

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Суд арестовал сотрудников изолятора временного содержания (ИВС) в Истре, откуда сбежали заключенные. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в пятницу, 6 августа.

— По ходатайству следствия судом в отношении сотрудников изолятора временного содержания ОМВД России по Истре, подозреваемых в превышении должностных полномочий, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 5 октября, — рассказала представитель ведомства.

Массовый побег из ИВС произошел ночью 6 августа — в промежутке с 02:30 до 05:30. Сбежали пятеро заключенных. Среди них Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя и лишении свободы столичного адвоката.

По словам представителя СК, выбраться из изолятора заключенным удалось через спецприемник. Предположительно, для взлома замка они использовали гаечный ключ.

В МВД сообщили, что в Истру выехала специальная комиссия для установления обстоятельств побега заключенных. Полиция делает все необходимое для установления местонахождения и задержания лиц, совершивших побег.

СК возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками ИВС и задержал двоих из них. Они подозреваются в превышении должностных полномочий, приведшем к побегу.

МВД объявило награду в миллион рублей за помощь в поимке одного из сбежавших — Александра Мавриди. Он обвиняется в совершении убийства, вымогательства, незаконного лишения свободы и в побеге из-под стражи.

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