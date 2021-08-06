Тренер заявил, что российские гандболистки не дали норвежкам «почувствовать вкус крови»

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Российские гандболистки в полуфинале смогли обыграть Норвегию из-за того, что не дали им «почувствовать вкус крови». Об этом заявил бывший главный тренер команды Евгений Трефилов в пятницу, 6 августа.

— Молодцы, что в начале игры повели и не дали сборной Норвегии накатить. Если эта команда почувствует жареное, вкус крови, то начинает добавлять. А мы не дали, — рассказал специалист.

Нынешнему главному тренеру команды Алексею Алексееву удалось принять верные решения, приводит слова Трефилова ТАСС.

Женская сборная России обыграла команду Норвегии со счетом 27:26. Спортсменки сразятся за золотые медали с командой Франции в воскресенье, 8 августа.

Россия находится на пятой строчке в общем медальном зачете. В ее активе 62 награды — 17 золотых, 23 серебряные и 22 бронзовых.

Игры в Токио были перенесены на год из-за коронавируса, они проходят с 23 июля по 8 августа. Олимпиада должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Играх выступают 335 спортсменов. Талисманами команды являются Шапко-кот и Мишка-неваляшка.