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Глава американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт назвал победы российских спортсменов на Олимпиаде в Токио «фильмом ужасов».

Он заявил, что весь мир уже видел «этот фильм ужасов», когда Россия побеждает на соревнованиях, а Международный олимпийский комитет (МОК) и WADA только запутывают ситуацию, говоря об ее отстранении.

По словам Тайгарта, «отстранение» РФ является очевидным фарсом. Система, которая допускает жаждущую медалей страну на Олимпиаду и тем самым позволяет ей насмехаться над ней, безнадежна, заключил глава USADA, сообщает издание Yahoo! Sports.

Россия находится на пятой строчке в общем медальном зачете. В ее активе 62 награды — 17 золотых, 23 серебряные и 22 бронзовые.

Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал заявление главы антидопингового агентства США (USADA) Трэвиса Тайгарта, в котором тот призвал обнародовать результаты допинг-тестирования всех российских спортсменов. По словам Свищева, Тайгарт придерживается антироссийских взглядов.

На Олимпиаду в Токио российские спортсмены приехали в качестве команды Олимпийского комитета России. В случае победы спортсмена из РФ на церемонии награждения звучит музыка Петра Чайковского вместо гимна. Россиянам также запрещено выступать на соревнованиях под своим флагом.

9 декабря 2019 года стало известно, что Россию на четыре года отстранили от участия в олимпиадах и чемпионатах мира. Поехать на Олимпийские и Паралимпийские игры запретили 145 российским спортсменам с подозрительными пробами. Общее собрание членов РУСАДА приняло рекомендации наблюдательного совета агентства не соглашаться с решением исполкома WADA. WADA после получения соответствующего уведомления от РУСАДА обратилось в CAS.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в декабре 2020 года вынес решение относительно спора между WADA и РУСАДА. Суд смягчил санкции WADА в отношении российских спортсменов, фактически сократив срок наказания в два раза по сравнению с первоначальным. Так, спортсмены из России не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом страны до 16 декабря 2022 года.

Эксперты в разговоре с «Вечерней Москвой» оценили замену российского гимна и флага на Олимпиаде в Токио — 2020.