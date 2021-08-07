Путин поручил решать все вопросы о помощи пострадавшим в ЧС в пользу людей

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин призвал чиновников решать все спорные вопросы о помощи пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций в пользу людей.

Глава государства в пятницу, 6 августа, прибыл с рабочим визитом в Челябинскую область, где провел совещание по ликвидации последствий стихийных бедствий. Перед этим он осмотрел с воздуха пострадавшие от пожаров районы.

— В условиях борьбы с пожарами, в условиях, когда люди теряют имущество, жилье, часто возникают вопросы спорного характера. Я сейчас не буду вдаваться в детали, но прошу вас исходить всегда из одного. Логика должна быть такая: в пользу и в интересах людей должны решаться спорные вопросы, — сказал Путин.

В результате пожаров в Челябинской области повреждено 15 тысяч гектаров леса, из них 4,5 тысячи гектаров уничтожено. Посадка новых лесных культур запланирована на следующий год, передает РИА Новости.

Путин попросил кабмин внимательно отнестись к ситуации с дождями в Забайкалье. там из-за сильных паводков пострадала ветка Транссибирской магистрали и было остановлено движение транспорта.