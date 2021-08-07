Петр Бирюков: Более 30 объектов вошли в программу благоустройства «От дома до дома» в 2021 году

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В программу благоустройства «От дома до дома» вошли более 30 объектов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

— В 2021 году проводятся работы в формате «От дома до дома» на 36 объектах дорожного хозяйства общей площадью 307 гектаров, — отметил Петр Бирюков. — Эта программа предусматривает благоустройство территории от фасада здания на одной стороне улицы до фасада здания на другой стороне улицы. Она направлена на создание пешеходных зон в местах, где это прежде всего необходимо жителям.

Заместитель мэра отметил, что в соответствии с этой программой будет проведена замена дорожного покрытия, а также обустройство тротуаров и газонов. В общей сложности будет установлено почти три тысячи опор наружного освещения, 259 современных остановок общественного транспорта. Кроме того, в рамках программы упорядочат парковочные места.

Крупнейшими объектами, благоустроенными по этой программе, станут Новоясеневский, Ломоносовский и Университетский проспекты, Сиреневый, Звездный и Измайловский бульвары, улицы Юных Ленинцев, Голубинская, Руставели и Живописная, а также Хорошевское шоссе.

Работы пройдут и на улицах Эльдара Рязанова, Героев Панфиловцев, Мусы Джалиля, Маршала Шестопалова и Добролюбова.

Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что именно благодаря масштабным программам благоустройства столица сегодня по праву считается одним из самых удобных для жизни и красивых мегаполисов.

Москва входит в топ-5 наиболее привлекательных для инвесторов европейских городов. Российская столица — бессменный лидер в рейтингах российских городов, она занимает первое место по индексу качества городской среды.