Академик Румянцев: Финансирование диспансеризации необходимо ввести в программу ОМС

Фото: Ангелина Щедрина

Эффективность диспансеризации как важнейшего метода предупреждения заболеваний у населения возрастет, если уйти от подушевого финансирования профилактических программ и включить диспансеризацию в ОМС. Такое мнение высказал академик РАН, основатель Центра им. Д. Рогачева Александр Румянцев в ходе круглого стола «Оптимизация процедуры диспансеризации как основа для профилактики и раннего выявления заболеваний» в Штабе общественной поддержки «Единой России» на Покровке, 47.

— Сегодня средства на проведение диспансеризации в нашей стране выделяются за счет подушевого финансирования учреждений здравоохранения. В России оно примерно в 2 раза ниже, чем в бывших странах социалистического лагеря, и в среднем в 4 раза ниже, чем в странах Старой Европы. Перевод профилактических осмотров и диспансерного наблюдения в программу ОМС на законодательном уровне позволил бы существенно расширить перечень исследований и повысил бы эффективность диспансеризации, — заявил Александр Румянцев.

Профилактические осмотры и постоянное диспансерное наблюдение являются важнейшими способами предупреждения и лечения болезней, напомнил Румянцев. Академик РАН рассказал об опыте диспансерного наблюдения над пострадавшими от ядерных бомбардировок в Хиросиме и Нагасаки. По словам Румянцева, именно регулярные осмотры этой группы населения, проводившиеся дважды в год, позволили достичь более низких показателей смертности, чем у остального населения страны. Генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина в своем выступлении обратила внимание на то, что диспансеризация — это не обследование организма «с головы до пят». Диспансерный осмотр направлен на выявление наиболее опасных групп заболеваний, среди которых: сердечно-сосудистые, онкологические заболевания, сахарный диабет и болезни легких, подчеркнула главный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России.

Участники встречи отметили, что опыт Москвы показывает хорошие результаты: в программу «Лучший город Земли», которую Сергей Собянин представил в июне, включены планы по персонализации программ диспансеризации и расширению перечня исследований, в т.ч. с помощью современных технологий. Эта практика уже имеет место и будет продолжена — так врачи могут выявлять и лечить на ранних стадиях не только распространенные патологии, но и те, что встречаются относительно редко.

— Правильно организованная диспансеризация — это фундамент того, чтобы заболевания были выявлены на самой ранней стадии. При этом необходимо помнить, что диспансеризация состоит из двух этапов — профилактического осмотра и дополнительных скринингов, которые различаются в зависимости от возраста и пола», — заявила Оксана Драпкина.

Главный специалист по профилактической медицине напомнила на то, что любой гражданин нашей страны в соответствии с законом имеет право на бесплатный ежегодный осмотр. День диспансеризации должен быть таким же регулярным мероприятием, как начало учебного года у школьников и студентов, считает Драпкина.

Александр Румянцев и Оксана Драпкина рассказали о диспансеризации для пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию. С 1 июля 2021 года все переболевшие COVID-19 в России могут пройти углубленные обследования, которые позволят выявить основные осложнения— слабость, сердечно-сосудистые осложнения, предрасположенность к тромбозам, дыхательную недостаточность.

Участники круглого стола напомнили, что любая диспансеризация бессмысленна, если после нее не заниматься диспансерным наблюдением, не устранять факторы риска. Все предложения, озвученные на встрече, будут переданы для включения в Народную программу «Единой России», чтобы стать основой для новых государственных программ и законодательных инициатив. Напомним, что с предложениями в Народную программу может обратиться любой житель: для этого достаточно посетить Штаб общественной поддержки на Покровке, 47 или же написать на сайт np.er.ru.