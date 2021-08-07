Елена Кац: Жители выступили за преобразование кинотеатра «Энтузиаст» в культурно-досуговый центр

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Мнения жителей районов Вешняки, Ивановское и Новогиреево по поводу судьбы кинотеатра «Энтузиаст», расположенного в районе Вешняки, будут переданы в Правительство Москвы. Об этом сообщила муниципальный депутат, главный врач детской городской поликлиники № 7 Елена Кац, по чьей инициативе был организован опрос общественного мнения. Сама она предложила создать на базе бывшего кинотеатра культурно-досуговый центр района.

— В ходе встреч с жителями нередко поднимались вопросы о кинотеатре «Энтузиаст, — сказала Елена Кац. — Для жителей Вешняков и сопредельных районов кинотеатр долгие годы был любимым местом культурного отдыха, «Энтузиасту» даже посвящали страницы в социальных сетях. Поэтому мы организовали опрос и предложили жителям самим решить, что должно быть в здании после модернизации – современный кинотеатр, Дом детского творчества, клубное пространство или нечто другое. В опросе приняли участие свыше 2500 жителей, победила идея создания районного культурно-досугового центра».

Елена Кац также отметила, что активную помощь в проведении опроса и анализе результатов оказала Юлия Дрожжина, руководитель Московского штаба Молодежной Общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды», которая также занимается вопросами организации досуга москвичей. После анализа итогов опроса и обобщения мнений жителей материалы будут направлены в Правительство Москвы для принятия окончательного решения о судьбе кинотеатра.

Ранее Елена Кац выступила с инициативой создания новых досуговых центров, кружков и секций для жителей всех возрастных категорий.