Роман Романенко решил вопрос благоустройства придомовой территории в районе Чертаново Центральное

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Депутат Госдумы, летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко откликнулся на просьбу жителей и посодействовал организации работ по благоустройству дворового пространства на юге Москвы.

К депутату Госдумы Роману Романенко обратились жители дома 5, корпус 5, на улице Днепропетровской района Чертаново Центральное с жалобой на недостаток парковочных мест возле дома и просьбой обновить игровую зону для детей, добавить воркаут-площадку.

— После обращения жителей я приехал по адресу. Меня удивило отсутствие пространства для парковки личного автотранспорта. Многие жильцы оставляли свои машины прямо на тротуаре. Очевидно, что требовалось сделать грамотную перепланировку двора, так как пространство спроектировано по советским стандартам и не соответствует потребностям жителей в современном мире, — рассказал Роман Романенко.

Депутат отметил, что была создана инициативная группа, которая занялась сбором предложений жителей о том, каким они хотят видеть свой двор после благоустройства.

— Автомобилисты, конечно, высказывались за максимальное увеличение парковочного пространства, семьи с маленькими детьми просили больше территории выделить под прогулки и игры, пенсионеры требовали удобные лавочки и тенистые зоны отдыха, а подростки — спортивную площадку. Важно было учесть мнение каждого и реализовать в одном проекте, — добавил Герой России.

По итогам анализа общественного мнения был составлен план благоустройства дворовой территории и найден подрядчик, который уже приступил к реализации проекта.

Роман Романенко регулярно посещает двор на Днепропетровской и лично следит за качеством выполнения работ. Завершить благоустройство планируется к концу месяца.