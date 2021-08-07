Страшные кадры лесных пожаров в Греции появились в Сети

Фото: Sputnik / РИА Новости

Из-за аномальной жары в Греции уже четвертые сутки происходят лесные пожары. Живущие в эпицентре люди вынуждены покидать свои дома, оставляя их разъяренной стихии.

На появившихся в Сети кадрах видно, как люди спасаются от пожаров на пароме. В то время как они отдаляются от берега по воде, огонь все ближе подползает к береговой линии.

Видео: Telegram / Москва 24

Самые большие очаги возгорания обнаружены в Аттике, на острове Эвбея и полуострове Пелопоннес. Несколько государств Европы уже оказывают властям Греции содействие в борьбе с пожарами.

Видео: Telegram / Москва 24

Похожая ситуация с пожарами происходит этим летом в Турции. Глава минздрава республики Фахреттин Коджа написал на своей странице в соцсети Twitter, что число жертв лесных пожаров в Турции увеличилось до восьми человек.

В субботу, 31 июля, стало известно, что около сотни россиян эвакуировали из турецкого Бодрума в связи с пожарами. Туристов на время разместили в других отелях.

Несмотря на сообщения о пожарах, спрос на путевки в Турцию среди российских туристов не становится ниже, рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин. Он отметил, что по состоянию на 30 июля в эту страну вылетело на семь рейсов больше, чем 29 июля.