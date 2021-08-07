Гроза надвигается на Москву

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В столице ожидается ухудшение погодных условий. На город надвигается гроза. Об этом в субботу, 7 августа, сообщили в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня в столице ожидаются ливневые дожди и гроза.

Кроме того, при грозе возможно усиление ветра, его порывы будут достигать 17 метров в секунду.

— Будьте внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили, — обратились к горожанам в ведомстве.

Метеоролог Александр Голубев в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что в эти выходные погода в Москве будет облачной и дождливой, в ряде районов ожидаются грозы. В воскресенье, 8 августа, в течение суток ожидается переменная облачность. Город снова окажется в плену дождя, но он будет непродолжительным, возможна гроза. Ночью нас ожидает 20-градусное тепло, а днем температура поднимется на 5–7 градусов. Ветер будет дуть умеренный, юго-западный.

Кроме того, синоптик рассказал о погоде в начале следующей недели.