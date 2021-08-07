Специалист дал совет пенсионерам, решившим заняться спортом

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Перед тем, как решить заниматься спортом, пенсионерам нужно обязательно протий консультацию не просто у терапевта, а у спортивного врача или же реабилитолога. Только так физические нагрузки станут приносить пользу организму, а не окажутся травмоопасными. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал руководитель направления инновационных проектов ISG Neuro, член рабочих групп SportNet и NeuroNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Владимир Статут.

По его словам, для людей преклонного возраста есть свои спортивные направления, учитывающие возрастные нюансы. У пожилых организм работает в ограниченном режиме с точки зрения функциональности и физических возможностей.

— Занятия в пожилом возрасте однозначно должен рекомендовать спортивный врач или реабилитолог, врач, который взаимодействует с этим человеком как сопровождающий. Если такого сопровождения нет, то нужно идти к спортивному врачу и проходить у него тестирование, получать направления на обследования, по результатам которых запрашивать рекомендации на активность, — сказал эксперт.

Важно не забывать, что спорт и физическая активность — это инструмент. Спортивный врач в диалоге с пенсионером должен выявить, какие его истинные цели.

— Например, пациент хочет снизить риск заболевания сердечно-сосудистой системы или хочет увеличить процент мышечной массы в организме, чтобы процессы старения не так быстро развивались. В любом случае до начала спортивных занятий пожилым людям стоит пройти обследование у врача, — сказал Статут.

Он добавил, что многие люди опрометчиво резко включаются в спорт, считая, что бегать — это полезно. При этом они не думают, что хорошего приносит бег организму. Но ведь любой спорт имеет противопоказания.

— Многие не задумываются о том, что даже бег может стать для них травмоопасным. Если в юном возрасте такой подход приведет в худшем случае к неприятным травмам, то для пожилого человека это может стать расплатой, — заключил эксперт.