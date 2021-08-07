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Мурашко назвал причины агрессивности третьей волны COVID-19

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Мурашко назвал причины агрессивности третьей волны COVID-19
Фото: пресс-служба Совфеда

Коронавирус стал распространяться более агрессивно из-за смены штаммов. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в субботу, 7 августа.

— Третья волна в силу того, что меняется штамм, более агрессивна и быстрее распространяется среди населения, — рассказал глава ведомства.

Инкубационный период, как и время до развития тяжелых осложнений, сокращается при заражении штаммом «дельта», уточнил он. Если это происходит, то уже на пятые сутки после момента заражения, приводит слова Мурашко РИА Новости.

7 августа в Центре «Вектор» сообщили, что один человек в России заразил коронавирусом 1,5 тысячи человек, что является рекордным случаем суперраспространения в стране. По статистике, один пациент с COVID-19 заражает от двух до трех людей, а при штамме «дельта» — от пяти до шести.

За последние сутки в России выявили 22 320 новых случаев COVID-19. При этом 8,4 процента заболевших не имели клинических проявлений инфекции.

За минувший день было также зафиксировано 793 летальных исхода. После прохождения лечения от коронавируса за 24 часа в стране полностью вылечились 19 485 пациентов.

По количеству заболевших в стране продолжает лидировать Москва. За последние 24 часа в российской столице зафиксировали 2235 новых случаев.

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