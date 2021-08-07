Фарманалитик рассказал, когда произойдет полный переход на электронные рецепты

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Полный переход страны на электронные рецепты в настоящее время невозможен. На данный момент система пользуется большой популярностью, однако существует ряд сложностей и вопросов, которые необходимо решить. Такого мнения придерживается фарманалитик, гендиректор компании DSM Group Сергей Шуляк.

— Не нужно ставить вопрос в таком ключе: либо электронный рецепт, либо бумажный. Пациент должен иметь право на получение бумажной копии. В настоящее время перед ним в поликлинике ставят выбор, — пояснил эксперт.

Он уточнил, что в большинство людей в столичных поликлиниках используют электронные рецепты. Тоже происходит в медучреждениях других регионов. Однако, по его словам, существует ряд шероховатостей, необкатанных моментов, которые нужно решать.

— Поэтому говорить о масштабе всей страны пока рано. Думаю, что этого никогда не случится, так как есть региона, где нет интернета, а также существуют проблемы с телефонной связью, — объяснил Сергей Шуляк.

По его словам, на полный переход по всей России может уйти не менее пяти лет, отмечает ИА «НСН».