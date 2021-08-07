Концерт в честь олимпийской сборной России пройдет около стен Кремля 8 августа

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Красная площадь Карта всех событий

Около стен Кремля в воскресенье, 8 августа, пройдет концерт в честь российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник со стороны организаторов события.

— Завтра на Васильевском спуске пройдет грандиозный концерт в честь российских спортсменов, — рассказал собеседник издания.

Он начнется, как ожидается, в 16:30.

7 августа Мария Ласицкене принесла России золото в прыжках в высоту. Прыгунья завоевала первое место благодаря удачной попытке на 2,04 метра.

Синхронистки Алла Шишкина, Светлана Ромашина, Светлана Колесниченко, Александра Пацкевич, Мария Шурочкина, Влада Чигирева, Марина Голядкина, Полина Комар по итогам выступлений набрали 196,0979 балла и получили золотые медали.

Борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев стал лучшим в весовой категории до 97 килограммов. В финале он оказался сильнее американца Кайла Снайдера со счетом 6:3.

Россия по итогам предпоследнего дня Игр находится на четвертой строчке в общем медальном зачете. В ее активе 69 наград — 20 золотых, 26 серебряных и 23 бронзовые.

По числу медалей России удалось превзойти собственное достижение на Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Тогда сборная заняла четвертое место в медальном зачете с 56 наградами.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходит с 23 июля по 8 августа.