«Шикарный наряд»: Навка запечатлелась в ярком летнем костюме на отдыхе

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Фигуристка Татьяна Навка для отпуска выбрала Санторини. Она часто делится с подписчиками на своей странице в соцсети Instagram фото с отдыха.

В этот раз спортсменка запечатлелась в ярком летнем костюме, состоящем из топа и юбки. На голове у Навки был платок, также она выбрала для прогулки плетенные шлепки.

Наряд фигуристки восхитил ее поклонников. Многие написали ей комплименты.

«Шикарная, милая, обольстительная»; «Ах, какая красота! Наряд шикарный!»; «Великолепная!», «Очень красивая»; «Красотка! Какая женщина не мечтает так выглядеть», — прокомментировали фото пользователи.

Навка опубликовала фото с Песковым и всеми детьми на море. Фанаты восхитились редкими кадрами и оставили в комментариях много теплых слов.