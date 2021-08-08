«Шикарный наряд»: Навка запечатлелась в ярком летнем костюме на отдыхе
Фигуристка Татьяна Навка для отпуска выбрала Санторини. Она часто делится с подписчиками на своей странице в соцсети Instagram фото с отдыха.
В этот раз спортсменка запечатлелась в ярком летнем костюме, состоящем из топа и юбки. На голове у Навки был платок, также она выбрала для прогулки плетенные шлепки.
Наряд фигуристки восхитил ее поклонников. Многие написали ей комплименты.
«Шикарная, милая, обольстительная»; «Ах, какая красота! Наряд шикарный!»; «Великолепная!», «Очень красивая»; «Красотка! Какая женщина не мечтает так выглядеть», — прокомментировали фото пользователи.
Навка опубликовала фото с Песковым и всеми детьми на море. Фанаты восхитились редкими кадрами и оставили в комментариях много теплых слов.