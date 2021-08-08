Отказ от алкоголя и море денег: составлен гороскоп для всех знаков с 9 по 15 августа

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На неделе с 9 по 15 августа всем знакам зодиака представиться возможность по-своему перезагрузиться и пересмотреть некоторые вещи в своей жизни. О том, на какие детали стоит обратить внимание всем представителям зодиакального круга, рассказала астролог Офелия Айн.

Так, предстоящая неделя станет достаточно удачной для Львов — они смогут добиться желаемого. Однако примерно в середине недели рекомендуется начать беречь энергию и подумать о совместном досуге с близкими. В вопросах любви предстоящая неделя не будет слишком удачной для этого знака. Звезды показывают, что с 9 по 15 августа Львам лучше обходить острые углы в разговоре со второй половинкой.

Овны на следующей неделе станут образцом трудолюбия. Этот знак наконец-то найдет в себе силы свернуть горы и начать успешный проект. Для этого знак соберет всю необходимую информацию и направит ее в нужное русло, стоит только верить в себя и не сворачивать с пути.

В начале недели Тельцам лучше сдерживать свои желания и эмоции. Этому знаку захочется купить все на свете, развлечься и забыться, однако это совсем не то, что нужно на самом деле. Тельцам рекомендуется потерпеть до среды и начать генерировать удачные решения и интересные идеи. Именно это сможет принести доход и гармонию.

Близнецы будут душой компании в понедельник, однако в среду звездный «час» подойдет к концу. С этого дня знаку стоит сосредоточиться на себе и попытаться сохранить наработанный успех в работе или учебе. Рекомендуется посвятить время образованию и планированию дел.

Следующая неделя станет удачной для Раков в финансовой сфере и в личной жизни. Этот знак будет чувствовать себя на высоте в общении со второй половинкой. В среду Ракам следует обратить внимание на свои личные дела и систематизировать свою жизни. Выходные обещают быть прекрасными — людям этого знака удастся вдоволь отдохнуть.

Понедельник и вторник (9 и 10 августа) станут отличными днями для того, чтобы Девы занялись работой. Со среды можно переключиться на личную жизнь. Конец недели станет потрясающим для этого знака. Девы смогут по щелчку пальцев реализовать все запланированное и найдут применение своему интеллекту.

Весы на предстоящей неделе осознают, что все тайное становится явным. Рекомендуется быть осторожными с окружением — этот знак могут обмануть. В середине недели можно будет расслабиться, Весам все станет подвластно, а все секреты останутся секретами. Выходные рекомендуется посвятить финансовым вопросам.

Для Скорпионов период с 9 по 15 августа станет настоящей гонкой. Знак отправится в погоню за любовью, деньгами и успехом. Многое из этого сможет покориться этому знаку. Звезды предупреждают: нужно обязательно не забыть уделить немного времени себе, погрузиться в свои мысли и обдумать совершенные поступки и будущие планы.

Стрельцов ждет неделя, богатая на события. Этот знак ждет ряд изменений в финансовой сфере, в любви и в работе. В указанный период также можно будет подумать о спонтанной поездке и новых знакомствах. Выходные лучше всего провести в тишине — где-нибудь на даче с семьей. Это поможет перезагрузиться и стать в дальнейшем более продуктивным.

Козероги будут не вылезать из работы. Очень много дел появится как вокруг этого знака, так и в дали от него. Например, Козерогам может прийти спонтанная новость из за границы. Офелия Айн советует провести выходные с единомышленниками — это придаст уверенности.

Водолеи также будут трудиться каждую минуту: этот знак либо на работе, либо думает о ней дома. Неделя станет удачной для того, чтобы стать не просто исполнителем, но и наставником. Рекомендуется собрать новую команду и сделать из нее настоящих бойцов и профессионалов. Помощь Водолеев станет незаменима.

Первая половина недели станет для Рыб не слишком удачной. Не будет головокружительных успехов или бабочек в животе. Однако со среды рекомендуется использовать все подвернувшиеся шансы на самореализацию. Важно помнить, что алкоголь с 9 по 15 августа станет врагом для Рыб. Опьянение может испортить все планы и негативно повлиять на общение с окружающими, передает Teleprogramma.pro.