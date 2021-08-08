Вирусолог объяснил, как один человек мог заразить COVID-19 1,5 тысячи человек

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Суперраспространителя COVID-19, способного заразить полторы тысячи человек, обнаружили в России. Такую информацию предоставили в центре «Вектор». Какие причины могли способствовать такому распространению от одного человека, рассказал врач-эпидемиолог Эдуард Шунков.

Эксперт пояснил, что такой суперраспространитель мог появиться благодаря нескольким факторам.

— К примеру, к этому могло привести успешное взаимодействие новой коронавирусной инфекции и организма заболевшего, способного создавать благоприятные условия для активной репликации вирусных частиц и значительного выброса их в окружающую среду, — пояснил врач.

Он также добавил, что человек, обладающий сильным иммунитетом, может не дать вирусу вызвать заболевание. В результате у заразившегося человека не будут наблюдаться признаки коронавируса и выброса вирусных частиц. В свою очередь, с тем, у кого слабый иммунитет, ситуация будет складываться наоборот.

— Возможна и такая ситуация, суперраспространитель ввиду образа жизни и трудовой деятельности, которые он ведет, посещает места с массовым скоплением граждан, где, ко всему прочему, не соблюдается социальная дистанция, — предположил Эдуард Шунков.

По его словам, это могут быть электричка, автобус, либо офисы, где большое количество людей сидит за одним столом, отмечает телеканал 360.