Туроператор назвал российские направления без жестких ковид-ограничений

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Туроператор назвал направления в России, где нет жестких ограничительных мер против коронавирусной инфекции.

Так, например, туристы могут смело приезжать в Татарстан, если хотят немного отдохнуть от ПЦР-тестов и других ограничений. Туры в республику входили на Новый год в пятерку самых популярных. Спрос на страну в текущем году вырос на 17 процентов по сравнению с 2019 годом, когда коронавирус еще не настиг Россию. Пять дней в рамках организованной поездки в Татарстан будут стоить 19,6 тысячи рублей на двоих.

Екатеринбург и Свердловская область также оказались среди самых демократичных регионов с точки зрения ограничительных мер.

Провести в Екатеринбурге три дня будет стоить 10,6 тысячи рублей для двоих туристов.

Туроператор также рекомендует обратить внимание на Челябинск. Экскурсионный пик в этом уральском город приходится на период с мая по октябрь. За четыре дня в этом городе два путешественника могут заплатить около 33,9 тысяч рублей с учетом экскурсий. Самый бюджетный вариант отдыха на озерах в Челябинской области в середине августа на семью с ребенком обойдется в 23,7 тысячи рублей за семь дней.

Среди мест, куда можно с легкостью отправиться в период распространения коронавируса, также оказались Тула и Кавказ.

Стоимость выходных в четырехзвездочном отеле в Туле обойдется в девять тысяч рублей на двоих. Два дня с экскурсиями будут стоить чуть дороже — 17,8 тысячи.

Карачаево-Черкессия и Кабардино-Балкария в настоящее время также пользуются огромной популярностью. За четыре дня в первой республике двум туристам придется заплатить около 39,7 тысячи рублей, а за пять дней, насыщенных экскурсиями, в Кабардино-Балкарии — 37,4 тысячи, передают РИА Новости.