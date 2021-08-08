Около 45 тысяч семей переехали в новые квартиры с начала запуска реновации

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В рамках программы реновации жилищного фонда Москвы в столице планируется построить около 800 новых объектов разного назначения. Об этом в воскресенье, 8 августа, рассказал мэр города Сергей Собянин.

— Все это как бы целый город в городе. И мы требуем от строителей, чтобы они комплексно и качественно вводили в эксплуатацию объекты соцкультбыта, — отметил градоначальник в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, реновация не только позволяет возводить в городе современные и удобные объекты инфраструктуры, но и дает возможность организовать в Москве огромное количество новых рабочих мест.

К настоящему моменту в новые квартиры уже переехали или находятся в процессе переселения уже 45 тысяч столичных семей.

Глава города добавил, что в настоящее время в Москве начался самый сложный период первого этапа реновации: специалисты отбирают площадки для будущих домов на стартовых площадках и приступают к строительству.

Участники программы реновации могут воспользоваться персонализированной инструкцией на сайте мэра Москвы. В ней содержится подробная информация о переезде.

Кроме того, на портале mos.ru появилась услуга «Заявление на устранение строительных дефектов в рамках переезда по программе реновации». Она позволяет москвичам подавать соответствующие обращения в электронном виде.