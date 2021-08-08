В Генконсульстве сообщили, что россиян среди пострадавших в ДТП с автобусом в Турции нет

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По предварительным данным, россиян среди пострадавших в страшном ДТП в Турции нет. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе Генерального консульства России в Стамбуле.

— Ни среди пострадавших, ни среди погибших, — уточнили в ведомстве.

8 августа рейсовый автобус, который направлялся из Балыкесира в Эдремит, потерял управление и перевернулся недалеко от места отправления. В результате 14 человек погибли, 18 получили травмы.

Так, 11 человек погибли на месте, еще трое скончались позже в медицинских учреждениях. К настоящему моменту 18 граждан госпитализированы в пять больниц с ранениями разной степени тяжести.

В Турции 2 августа произошло еще одно страшное ДТП с участием автобуса. В нем находились 22 российских туриста, среди них было девять детей. По предварительным данным, которые приводит Генконсульство России в Анталье, водитель не справился с управлением, а затем выехал на встречную полосу, в результате транспортное средство перевернулось.