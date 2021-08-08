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За последние сутки в России выявили 22 866 случаев коронавируса

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
За последние сутки в России выявили 22 866 случаев коронавируса
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

За последние 24 часа в России выявили 22 866 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Об этом в воскресенье, 8 августа, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы.

Отмечается, что 8,5 процентов заболевших не имели клинических проявлений болезни.

За последние сутки в стране также было зафиксировано 787 летальных исходов.

После прохождения лечения от COVID-19 за день в России полностью поправились 15 669 граждан.

По количеству заболевших в РФ продолжает лидировать Москва. За последние 24 часа в российской столице коронавирусом заболели 2761 горожанин.

До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что жители России научились справляться с подъемом заболеваемости коронавирусной инфекцией за четыре недели, хотя ранее на это требовалось два с половиной месяца. Она добавила, что в настоящее время Россия справляется с коронавирусом правильно и своевременно.

Глава ведомства также добавила, что ослаблять ограничительные меры, введенные в связи с пандемией коронавирусной инфекции, в ряде российских регионов пока рано.

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