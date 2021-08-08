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Столичный суд арестовал боксера Аветисяна за нападение с оружием на мужчину

Полина Долганова

Происшествия
Столичный суд арестовал боксера Аветисяна за нападение с оружием на мужчину
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Московский суд арестовал боксера Арутюна Аветисяна по делу о разбойном нападении с оружием на мужчину. Об этом в воскресенье, 8 августа, сообщили в пресс-службе Перовского районного суда.

Инцидент произошел в среду, 4 августа. Спортсмен и его соучастники напали на потерпевшего рядом с одним из кафе на улице Сталеваров. Отмечается, что злоумышленники заранее спланировали свои действия и хотели украсть у пострадавшего мужчины крупную сумму денег.

В итоге сумма ущерба составила 900 тысяч рублей.

В июне этого года москвичка обвинила профессионального боксера Аветисяна в избиении. По словам собеседника «ВМ», в полицию обратилась 27-летняя девушка. Она рассказала, что встретила боксера, с которым ранее была знакома, в магазине на Шелепихинском шоссе. Последний неожиданно стал угрожать ей ножом, обвиняя в том, что она преследует его друга. После чего, по словам заявительницы, Аветисян принялся бить ее по лицу, а затем скрылся.

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