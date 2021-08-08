«Я не хотел уходить»: Месси расплакался на прощальной пресс-конференции в «Барселоне»

Фото: пресс-конференция ФК «Барселона»

Легендарный футболист, аргентинский форвард Лионель Месси не смог сдержать эмоции во время прощальной пресс-конференции по случаю его ухода из клуба «Барселона».

— Не знаю, смогу ли я начать говорить. Последние несколько дней я думал и размышлял о том, что могу сказать здесь. Я был в ступоре и нахожусь в нем до сих пор. Это очень сложно после всего этого долгого пути. Я не был готов, — со слезами на глазах сказал спортсмен.

Месси также отметил, что «Барселона» была его домом и семьей.

— Я не хотел уходить в этом году, — добавил футболист.

Видео: Telegram-канал LIFE SHOT

В пятницу, 6 августа, стало известно, что ПСЖ завершил переговоры о подписании контракта с Месси.

Нападающий Лионель Месси до этого официально покинул испанский футбольный клуб «Барселона». Из-за финансовых и структурных препятствий Месси не сможет остаться в команде. Обе стороны выразили глубокое сожаление о том, что желания игрока и клуба не будут удовлетворены.

«Барселона» выразила искреннюю благодарность Месси за вклад в возвышение клуба и пожелала ему самого лучшего в личной и профессиональной жизни, отмечалось на сайте клуба.