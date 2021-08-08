Названо неожиданное лекарство против коронавирусной инфекции

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Средство от глистов может стать успешным лекарством в борьбе с COVID-19. К такому выводу пришли специалисты американского Института Скриппса.

Когда мир столкнулся с пандемией коронавируса, авторам исследования пришла идея проверить область действия лекарства против паразитов, которое называется салициланид.

Соединение препарата под номером 11 отличалось тем, что оно способно проходить через кишечник и всасываться в кровь, не вызывая при этом токсичного эффекта. Исследование показало, что данное соединение также препятствует инфицированию клеток за счет блокирования выхода вируса, который просто распадается.

Эксперимент привел к тому, что салициланид № 11 снизил в организме у мыши уровень воспаления, а соединение интерлейкина-6 сократило уровень белка, который является ключевым фактором воспаления.

В будущем ученые хотят подтвердить свои доводы с помощью сложных тестов и клинических исследований. По мнению экспертов, средство действительно способно защитить людей от воздействия COVID-19, передает издание ACS Infectious Disease.

Врач-терапевт Константин Хоманов рассказал о постковидном синдроме у переболевших «дельта»-штаммом. По его словам, в случае с «дельта»-штаммом постковидный синдром проявляется во множестве симптомов. Например, пациент может испытывать апатию, чувство хронической усталости, боли в мышцах и суставах, отдышку и затруднение дыхания. Также после выздоровления может отсутствовать обоняние и снизиться интеллектуальная продуктивность.