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Российский военнослужащий погиб в ДТП в Армении

Анастасия Колоскова

Происшествия
Российский военнослужащий погиб в ДТП в Армении
Фото: flickr.com / stefan_fotos

Автомобиль с российскими военными попал в ДТП на трассе Гюмри — Ереван в Армении, в результате чего один из них погиб. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа в воскресенье, 8 августа.

Около 07:00 в районе населенного пункта Талин машина, в которой ехали российские военнослужащие, опрокинулась в кювет. По предварительным данным, причиной аварии стало то, что водитель не справился с управлением.

— Один военнослужащий-контрактник от полученных травм скончался на месте. Четверых военнослужащих контрактной службы, находящихся в автомобиле во время ДТП, с травмами средней степени тяжести оперативно доставили в лечебное учреждение, где им была оказана вся необходимая медицинская помощь, — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Сотрудники правоохранительных органов совместно с командованием воинской части выясняют все обстоятельства произошедшего.

В 1995 году был заключен межгосударственный договор, согласно которому в Гюмри Ширакской области Армении располагается военная база России. В 2010 годусрок ее дислокации продлили с 25 до 49 лет — до 2044 года.

Утром этого же дня ДТП с участием рейсового автобуса произошло в турецком городе Балыкесир. В результате 14 человек погибли и 18 получили травмы разной степени тяжести.

Позже стало известно, что россиян среди пострадавших в страшном ДТП в Турции нет.

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