Москвичам пообещали 30-градусную жару в начале следующей недели

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В понедельник, 9 августа, в столичном регионе ожидается жаркая погода без осадков. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

— Очень высокая температура, местами до 30 градусов, — предупредили сотрудники метеослужбы.

В связи в аномальной жарой Гидрометцентр объявил в регионе «желтый» уровень погодной опасности с 12:00 до 18:00 понедельника.

По данным столичного метеобюро, в Москве температурным рекордом для 9 августа стала отметка 35,6 градуса тепла, которую зафиксировали в 2010 году.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что «жарковатая погода», с температурой плюс 27–30 градусов, ожидается в столичном регионе до четверга, 12 августа.

По его словам, ночи в столичном регионе будут по-летнему теплыми в ближайшие дни. Температура — плюс 16–18 градусов.

Синоптик предупредил об аномальной жаре в нескольких регионах России. Такая погода прогнозируется в Белгородской, Тамбовской, Липецкой, Воронежской, Курской областях в ближайшие дни.