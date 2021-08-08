Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Москвичам пообещали 30-градусную жару в начале следующей недели

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Москвичам пообещали 30-градусную жару в начале следующей недели
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В понедельник, 9 августа, в столичном регионе ожидается жаркая погода без осадков. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

— Очень высокая температура, местами до 30 градусов, — предупредили сотрудники метеослужбы.

В связи в аномальной жарой Гидрометцентр объявил в регионе «желтый» уровень погодной опасности с 12:00 до 18:00 понедельника.

По данным столичного метеобюро, в Москве температурным рекордом для 9 августа стала отметка 35,6 градуса тепла, которую зафиксировали в 2010 году.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что «жарковатая погода», с температурой плюс 27–30 градусов, ожидается в столичном регионе до четверга, 12 августа.

По его словам, ночи в столичном регионе будут по-летнему теплыми в ближайшие дни. Температура — плюс 16–18 градусов.

Синоптик предупредил об аномальной жаре в нескольких регионах России. Такая погода прогнозируется в Белгородской, Тамбовской, Липецкой, Воронежской, Курской областях в ближайшие дни.

Читайте также:
аномальная жарапрогноз синоптиковжара в Москве
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Созидательный и достойный труд

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Коллекционируем рекорды

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Благо, сделавшее нас рабами

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Электричка как жизнь

Анна Московкина
Анна Московкина

Приговор за ржание: как решить проблему шумных соседей

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Банный лист: почему Россия и США высылают своих дипломатов?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Как насчет поговорить

Все мнения
О проекте