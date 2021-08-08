Чернышенко пообещал не оставить без внимания необъективное судейство российских спортсменов на ОИ

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Зампредседателя российского правительства Дмитрий Чернышенко пообещал не оставить без внимания ситуацию на летней Олимпиаде в Токио, где «политика оказалась выше объективной и справедливой оценки выступления российских спортсменов».

По его словам, минувшие Игры стали наиболее тяжелыми для наших спортсменов из-за пандемии, отсутствия зрителей и особых условий выступления российской сборной. Дмитрий Чернышенко заявил, что гордится атлетами, и поблагодарил тренерский состав за поддержку подопечных в трудностях.

— Безусловно, мы не оставим без внимания ситуации, где политика оказалась выше объективной и справедливой оценки выступления российских спортсменов. Вывод понятен и очевиден для всех: такое отношение к нашим атлетам недопустимо, — приводит слова Чернышенко РИА Новости.

Зампредседателя отметил, что правительство совместно с Министерством спорта проведет анализ результатов выступлений российских участников Игр в Токио и примет «исчерпывающие» меры, чтобы поддержать те виды спорта, где результат мог оказаться выше.

— Акцент будет также сделан и на увеличении количества соревнований мирового уровня, проводимых в России, — добавил Чернышенко.

Официальная церемония закрытия Олимпиады-2020 завершилась в Токио в воскресенье, 8 августа.

Российская сборная заняла пятое место в медальном зачете Олимпийских игр. В активе команды 71 медаль: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые.

От России на Олимпиаде выступали 335 спортсменов. Талисманами команды стали Шапко-кот и Мишка-неваляшка. На ОИ российские спортсмены приехали в качестве команды Олимпийского комитета России. Россиянам было запрещено выступать на соревнованиях под своим флагом. В случае победы спортсмена из РФ на церемонии награждения звучала музыка Петра Чайковского вместо гимна.