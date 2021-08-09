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Главный трансфузиолог Москвы объяснил принцип действия плазмы с антителами к COVID-19

Татьяна Плотникова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Главный трансфузиолог Москвы объяснил принцип действия плазмы с антителами к COVID-19
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Донорскую плазму с антителами к коронавирусной инфекции применяют у пациентов средней тяжести или находящихся на грани тяжелого течения болезни, не имеющих собственных антител к COVID-19. Об этом рассказал главный внештатный трансфузиолог департамента здравоохранения Москвы Андрей Буланов.

Эксперт уточнил, что данный метод называется пассивной иммунизацией и заключается в передаче активных антител к возбудителю, содержащихся в плазме переболевших или вакцинированных доноров. При этом механизм действия антител, введенных с донорской плазмой, мало отличатся от естественной работы антител больного вирусной инфекцией: антитела находят вирус в организме пациента и нейтрализуют его размножение.

Благодаря этому удается останавить инфекционный процесс и связанное с ним поражение органов и тканей, рассказал Буланов. Исследования подтверждают, что после переливания плазмы у больных вдвое снижается вероятность утяжеления состояния и ускоряется процесс выздоровления.

Медик подчеркнул, что антитела в донорской плазме помогают в острый период заболевания, однако на их длительное нахождение в организме реципиента врачи не рассчитывают. Чтобы обеспечить организму длительную защиту от коронавирусной инфекции, после выздоровления необходимо пройти вакцинацию, рассказал Буланов «Известиям».

Выступившие донорами жители столицы, которые переболели коронавирусной инфекцией или были вакцинированы, помогли заготовить 18 тонн плазмы с антителами к COVID-19, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Всего с начала пандемии переболевшие и вакцинированные москвичи совершили более 32 тысяч донаций.

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