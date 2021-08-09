Найдены документальные подтверждения готовящейся Японией диверсии против СССР

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В условиях действовавшего пакта о нейтралитете с Советским Союзом Япония в 1943 году готовилась к войне с СССР и обучала военных террору и диверсиям. Об этом свидетельствуют документы, впервые представленные ФСБ России.

Так, среди архивных бумаг был найден план обучения вооруженным диверсиям и навыкам террора, который был составлен разведывательным управлением Квантунской армии в июле 1943 года.

Японские военные должны были овладеть навыками разведывательной подготовки, изучить обстановку в Советском Союзе, собрать сведения военного характера об СССР, а также изучить слабые стороны противника.

Из плана обучения также следует, что японские военные должны были научиться совершать диверсии, чтобы даже в случае начавшейся войны суметь применить эти навыки «с максимальным эффектом».

13 апреля 1941 между СССР и Японией был подписан договор о нейтралитете.

Тем не менее в военные годы Япония оставалась союзником гитлеровской Германии и не отказывалась от плана войны с СССР. 8 августа 1945 года СССР заполучил доказательства того, что Япония готовит бактериологическое оружие. Учитывая союзнические отношения между Германией и Японией, СССР объявил Японии войну.

Капитуляцию японских войск определил разгром Квантунской армии. Акт о капитуляции был подписан японскими властями 2 сентября 1945, передает РИА Новости.

До этого Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ впервые рассекретила доказательства того, что японская армия готовилась к войне с СССР еще с 1938 года.

Так, среди архивных документов был найден приказ № 70 о проведении «разведки боем» частям 3-й армии от 9 августа 1938 года. Он был отдан во время конфликта между Японией и Советским Союзом у озера Хасан.