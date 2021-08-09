Столичные врачи вылечили от коронавируса 2618 человек за сутки

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Московские врачи за последние 24 часа вылечили от коронавирусной инфекции 2618 человек. Об этом в понедельник, 9 августа, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы.

Всего за время пандемии после прохождения лечения от COVID-19 вылечились 1 392 213 москвичей.

Фото: Оперштаб

За последние сутки в столице выявлено 2150 новых случаев коронавируса, госпитализированы 673 человека, 59 пациентов скончались. Еще 396 жителей Москвы находятся на аппаратах ИВЛ.

В России за прошедшие сутки выявили 22 160 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах.

Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил, как в городе принимаются решение об антиковидных ограничениях. По словам главы города, пытаться раз и навсегда зачистить COVID-19, как это делают в Китае, в России невозможно. Для этого пришлось бы вводить «железный занавес», делить страну на отдельные сектора и окружать их военными патрулями. Однако после отмены подобных мер все началось бы заново.