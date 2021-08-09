Лукашенко прокомментировал возможность вхождения Белоруссии в состав России

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У Белоруссии нет необходимости вступать в состав России для развития экономической интеграции страны. Такое мнение в понедельник, 9 августа, выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Глава республики также отметил, что создавать союзное белорусско-российское министерство обороны пока рано, потому как ни Москва, ни Минск пока не готовы к принятию такого решение. Кроме того, по словам Лукашенко, для подобных изменений необходимо сначала принять конституцию Союзного государства.

Президент отметил, что Белоруссия никогда не была против тесного союза с Российской Федерацией, однако Кремль по сей день «держит Минск на расстоянии».

Говоря о возможности для Белоруссии войти в состав России, глава страны заявил, что, отвечая на подобные вопросы, он всегда старается представить, что об этом думает президент РФ Владимир Путин.

— Когда я слышу все эти намеки — «в состав России и прочее», я головой Путина «думаю». Что, еще одна головная боль нужна России? Нет! Именно президент России так это и понимает. Мир изменился, — цитирует Лукашенко РИА Новости.

До этого президент России Владимир Путин назвал Белоруссию стабильным партнером. По словам Путина, внешний долг Минска снизился на 0,5 миллиарда рублей. Он также отметил, что промышленное производство республики выросло на 16 процентов, а сельхозпроизводство понизилось на 11 процентов. Путин добавил, что данные показатели являются «очень хорошими» и позитивно влияют на экономику России, говорилось на сайте Кремля.