Мегапроекты территориального развития обсудили на 10-м Московском урбанистическом форуме

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Развитие территории российской столицы через реализацию инфраструктурных проектов обсудили на Московском урбанистическом форуме — 2021. Этой теме была посвящена дискуссия «Инфраструктурный прорыв. Мегапроекты территориального развития». О ней подробнее рассказал руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

По его словам, обсуждение открывал заместитель Председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. В своем докладе он рассказал о транспортных проектах, которые могут быть реализованы в столице в ближайшем будущем. Хуснуллин также перечислил те принципы, которые необходимо учитывать при воплощении таких мегаидей, как повышение мобильности граждан и связь между разными агломерациями Москвы.

Заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в свою очередь отметил, что основная мысль дискуссии на форуме заключалась в том, что в России необходимо повышать уровень жизни населения. Этого результата можно достичь, если обеспечить в городах удобную транспортную сеть, комфортные жилые дома и социальную инфраструктуру в пешей доступности от мест проживания граждан.

На форуме также выступал президент Татарстана Рустам Минниханов. Он рассказал о самых успешных проектах в республике и том, какие градостроительные решения принимаются в Казанской агломерации.

Сергей Левкин подытожил, что за последние 10 лет Москва стремительно развивается и становится более удобной для проживания. Так, например, динамику развития столичной инфраструктуры высоко оценили руководитель Департамента городского планирования и регулирования строительства Мюнхена Элизабет Мерк и Кристос Пассас, директор Zaha Hadid Architects.

Столичные власти при разработке градостроительных программ придают большое значение идеологии Urban Health, поскольку благоприятная городская среда сегодня играет ключевую роль в поддержании здоровья москвичей. Об этом Сергей Левкин 6 июля рассказал в интервью «ВМ».