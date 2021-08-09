«Идет на поправку»: директор МакSим рассказал о состоянии певицы

Фото: instagram/maksimartist

Российская певица МакSим идет на поправку, к вечеру 9 августа ее должны перевести в обычную палату. Об этом рассказала директор артистки Маргарита Соколова на своей странице в Instagram.

По словам девушки, точная дата выписки МакSим из больницы пока неизвестна, однако это должно произойти в ближайшее время.

—Сами доктора говорят, что это редкий и уникальный случай, такой благополучный исход. Конечно, еще потребуется длительное восстановление. Силы необходимо восполнять, энергии еще недостаточно, но она способна самостоятельно ходить, кушать, общаться, — написала Соколова.

Директор звезды отметила, что артистке пока запрещено летать на самолете и петь. Эти запреты будут действовать до тех пор, пока медики не восстановят легкие МакSим.

Соколова подытожила, что она выражает огромную благодарность всем врачам, которые ежедневно борются за жизни пациентов, и в том числе боролись за жизнь певицы.

Певица МакSим 15 июня отправилась в больницу. Она почувствовала себя плохо за несколько дней до этого, а 13 июня сдала тест на коронавирус. В медицинском учреждении певице поставили диагноз «пневмония с поражением 40 процентов легких». Через некоторое время ей стало хуже — МакSим подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.

МакSим пришла в сознание 26 июля, 3 августа ее окончательно вывели из медикаментозного сна.

По словам генерального менеджера певицы Маргариты Соколовой, артистка хорошо выглядит, во всем придерживается рекомендаций медиков и старается поскорее встать на ноги.

Реаниматолог Сергей Емельянов отметил, что после длительного пребывания на ИВЛ у звезды могут возникнуть некоторые временные проблемы с горлом, однако это не помешает ей восстановиться и вернуться к пению.