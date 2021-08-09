В Санкт-Петербурге неизвестный с ножом ворвался на территорию детского сада. Видео

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В понедельник, 9 августа, в одном из детских садов в Санкт-Петербурге произошел инцидент: во время «тихого часа» вооруженный ножом мужчина ворвался на территорию частного детского сада «Маленькая страна» в Кудрово.

В Сети опубликовали видеозапись, на которой запечатлено, как мужчина с ножом в руке бегает по крыше деревянной веранды и что-то выкрикивает. Очевидцы инцидента и персонал садапопытались остановить нарушителя порядка и вызвали полицию, однако ему удалось убежать.Сейчас правоохранители ищут его.

Как сообщает «Интерфакс», информации о пострадавших и мотивах поступка мужчины пока нет. Предполагается, что нарушитель был пьян либо имеет психическое расстройство.