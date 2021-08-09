Выставка о директоре уральского танкового завода откроется в Музее Победы

Фото: Сайт парка «Патриот»

Музей Победы представляет обновленный экспозиционный проект «Герои тыла», посвященный Герою Социалистического Труда, директору Уральского танкового завода имени Коминтерна Народного комиссариата танковой промышленности СССР Юрию Евгеньевичу Максареву.

Экспозиция рассказывает о трудовом пути Максареву. Здесь можно увидеть почти 20 раритетов из фондов Музея Победы — фотографии, справочную литературу, модели танков, выпускаемые на Уральском танковом заводе и других предприятиях. Среди уникальных экспонатов — альбом «Танковый дизельмотор В-2». Также представлен электрод, который применялся для сварки брони танков Т-34 в годы войны на Уральском танковом заводе №183 и части легендарного танка.

В 1938 году Максарев был назначен директором Харьковского паровозостроительного завода имени Коминтерна № 183. В сентябре 1941 года, когда Харьков был оставлен Красной Армией, он сумел за считанные дни эвакуировать завод на Урал. В тылу он в кратчайшие сроки организовал производство танков, на которое был перепрофилировано предприятие с началом войны.

Выставка открыта с 10 августа по 15 сентября, сообщает пресс-служба музея.

Посетить проект «Герои тыла» можно в составе экскурсионной группы по экспозиции «Подвиг народа».