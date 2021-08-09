Выставка о директоре уральского танкового завода откроется в Музее Победы
Музей Победы представляет обновленный экспозиционный проект «Герои тыла», посвященный Герою Социалистического Труда, директору Уральского танкового завода имени Коминтерна Народного комиссариата танковой промышленности СССР Юрию Евгеньевичу Максареву.
Экспозиция рассказывает о трудовом пути Максареву. Здесь можно увидеть почти 20 раритетов из фондов Музея Победы — фотографии, справочную литературу, модели танков, выпускаемые на Уральском танковом заводе и других предприятиях. Среди уникальных экспонатов — альбом «Танковый дизельмотор В-2». Также представлен электрод, который применялся для сварки брони танков Т-34 в годы войны на Уральском танковом заводе №183 и части легендарного танка.
В 1938 году Максарев был назначен директором Харьковского паровозостроительного завода имени Коминтерна № 183. В сентябре 1941 года, когда Харьков был оставлен Красной Армией, он сумел за считанные дни эвакуировать завод на Урал. В тылу он в кратчайшие сроки организовал производство танков, на которое был перепрофилировано предприятие с началом войны.
Выставка открыта с 10 августа по 15 сентября, сообщает пресс-служба музея.
Посетить проект «Герои тыла» можно в составе экскурсионной группы по экспозиции «Подвиг народа».