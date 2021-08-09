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Около 150 машино-мест для аренды выставили в районе Филевский Парк

Анастасия Колоскова

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Около 150 машино-мест для аренды выставили в районе Филевский Парк
Фото: Pixabay
Россия, Москва, 2-я Филёвская улица, 8к1 Карта всех событий

Жителям столицы доступны для аренды порядка 150 машино-мест в районе Филевский Парк. Об этом сообщила пресс-служба Центра управления городским имуществом Москвы.

По словам заместителя генерального директора центра Артема Сурженко, машино-места находятся в подземном паркинге с круглосуточной охраной. Площади лотов составляют от 13,9 до 16,1 квадратного метра.

Он отметил, что паркинг, расположенный по адресу улица 2-я Филевская, дом 8, сооружение 1, имеет удобный выезд на Кутузовский проспект. Объект находится в районе с развитой инфраструктурой недалеко от делового центра «Москва-Сити».

Возможность арендовать машино-места есть у жителей дома 5, корпус 1; дома 6; дома 8, корпус 1; дома 8 и дома 10 по улице 2-й Филевской.

Стоимость аренды «квадрата» начинается от 3 тысяч 240 рублей в год, пишет агентство городских новостей «Москва».

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