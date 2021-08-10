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Рисунки москвичей вошли в виртуальную выставку о фронтовых собаках 

Татьяна Плотникова

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Рисунки москвичей вошли в виртуальную выставку о фронтовых собаках 
Фото: Пресс-служба Музея Победы

Столичный Музей Победы открыл виртуальную выставку «Собаки — герои», посвященную четвероногим героям времен Великой Отечественной войны. На экспозиции представлено свыше двух тысяч работ, поступивших на международный творческий конкурс.

На выставке представлены в том числе работы москвичей. Среди художников — и совсем маленькие, начинающие живописцы, и профессиональные мастера.Они изобразили на своих рисунках санитаров, подрывников, связистов и представителей других военных профессий среди собак.

До 12 августа жители столицы смогут проголосовать на сайте Музея Победы за работы своих земляков. По итогам народного голосования будут выбраны победители номинации «Приз зрительских симпатий».

Также жюри выберет победителей и лауреатов в пяти возрастных категориях: 6–8 лет, 9–11 лет, 12–14 лет, 15–17 лет, взрослые. Имеется специальная номинация «Самый активный педагог».

Победители творческого состязания будут объявлены 14 августа, им вручат бесплатные билеты на онлайн-посещение экспозиции «Подвиг Народа», а их рисунки станут коллекционными открытками. Остальные конкурсанты получат сертификаты об участии в международном конкурсе, сообщается на официальном сайте Музея Победы.

Москвичи также оказались среди самых активных участников конкурса «Мой верный друг», который проводит московский Музей Победы. Творческое состязание для детей и подростков приурочено ко Дню фронтовой собаки, который отмечается 19 августа по инициативе московского Музея Победы. Желающие принять участие в конкурсе могут до 15 августа 2021 года подать электронную заявку на сайте Музея Победы.

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