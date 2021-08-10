Три мины времен Великой Отечественной войны обезвредили в Подмосковье

Фото: ГУ МЧС РФ по Московской области

Сотрудники поисково-спасательного отряда «Мособлпожспас» в понедельник, 9 августа, обезвредили в Можайском городском округе три минометные мины времен Великой Отечественной войны.

Как уточнили в пресс-службе ГКУ МО «Мособлпожспас», о находке рассказал один из жителей Можайска. Он обнаружил боеприпасы в лесу на расстоянии нескольких сотен метров от садоводческого товарищества «Полиграфист».

О находке мужчина сообщил в единую службу экстренной помощи «Система-112». Выехавшие по вызову специалисты группы ведения взрывотехнических работ обезвредили мины, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

Сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций России в период с января по апрель 2021 года обезвредили 861 боеприпас, сохранившийся со времен Великой Отечественной войны. В числе разминированных снарядов — 152 авиабомбы. Чаще всего такие работы проходили на юге и в центральной части России, а также в Северо-Западном и Северо-Кавказском федеральных округах в местах, где шли ожесточенные бои.

Каждый год МЧС обезвреживает около 40 тысяч боеприпасов времен Великой Отечественной войны. В частности, в 2020 году пиротехники ликвидировали более 36 тысяч взрывоопасных предметов, включая 2,5 тысячи авиабомб.