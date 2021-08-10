Роспотребнадзор предостерег от проведения «ветряночных вечеринок»

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Родители, устраивающие так называемые «ветряночные вечеринки», подвергают своих детей опасности. Об этом во вторник, 10 августа, рассказали в Роспотребнадзоре.

В ведомстве напомнили о распространенном мифе, согласно которому детские инфекции для детей не представляют опасности, ими якобы можно и нужно болеть, причем чем раньше — тем . Однако это не соответствует действительности: осложнение ветряной оспы в виде ветряночного энцефалита может убить ребенка или сделать его умственно отсталым.

Еще одна опасная болезнь, которая в течение нескольких часов может унести жизнь до этого совершенно здорового ребенка или сделать его инвалидом, это менингококковая инфекция, напомнили в Роспотребнадзоре.

При этом самые распространенные и опасные инфекции можно предотвратить, сделав прививки, а вакцинация признана самым эффективным медицинским вмешательством из изобретенных человеком.

Действующие в России национальный календарь профилактических прививок и календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям содержат информацию о том, кому, когда и от каких инфекций нужно прививаться. Прививки делают бесплатно, в соответствии с программой обязательного медицинского страхования.

Своевременная вакцинация позволяет избежать многих инфекций или перенести их в легкой форме, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

Российские учителя и родители школьников готовятся к началу нового учебного года. Планируется, что занятия для детей будут проводить в очном формате. При этом в данный момент санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране вызывает обеспокоенность.

Врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал, как можно уменьшить риск заболеть COVID-19 в школе. По его мнению, учащиеся, которые не прошли вакцинацию, должны носить медицинские маски во время занятий. Вместе с этим педагогам врач настоятельно рекомендовал сделать прививку.