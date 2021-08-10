«Школьные» выплаты подняли объем покупок товаров для учебы в полтора раза

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Россияне в первую неделю августа в полтора раза увеличили объем покупок товаров для школы относительно 2020 года, свидетельствуют сведения оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Авторы исследования сопоставили продажи школьных товаров в России с 1 по 7 августа в 2021 и 2020 годах. Средний чек расходов на школьный набор в начале августа составил 13 329 рублей, что на три процента выше, чем в июле, и на 16 процентов выше уровня 2020 года. При этом объем продаж в натуральном выражении вырос в сравнении год к году на 61 процент.

Объем интернет-покупок школьных товаров вырос за год почти в три раза (на 193 процента), составив 11 процентов от общего объема всех школьных покупок.

Аналитики объясняют это тем, что полученные в августе по решению главы государства единовременные социальные выплаты на детей школьного возраста родители оперативно направили на приобретение товаров к школе, сообщает ТАСС.

Новые выплаты для семей, где воспитываются дети школьного возраста, ввел президент России Владимир Путин. Согласно планам, пособие должно помочь родителям в подготовке ребенка к школе. Выплаты будут начислять на детей от 6 до 18 лет. Размер одного пособия составляет десять тысяч рублей.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский уточнил, что данная мера поддержки связана с падением доходов во время пандемии коронавируса. По его мнению, то, как будет складываться судьба данной меры поддержки в 2022 году, зависит от нескольких факторов, в том числе от возможностей бюджета.

В Совете Федерации также рассказали о новых мерах поддержки российских семей. Правительство выделит более 36 миллиардов рублей на новые пособия родителям-одиночкам, которые воспитывают детей в возрасте от восьми до 17 лет.