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Инфекционист назвал группу риска по развитию постковидного синдрома

Татьяна Плотникова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Инфекционист назвал группу риска по развитию постковидного синдрома
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Постковидный синдром развивается не у всех переболевших, при этом в группе риска находятся люди с особенностями иммунной системы. Об этом рассказал врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

Медик пояснил, что человек со слабым иммунным ответом чаще переносит COVID-19 легко, потому что организм не будет остро и чрезмерно реагировать. Но этот же слабый иммунный ответ способствует длительному пребыванию возбудителя заболевания в организме. Соответственно, вирус более длительный срок может способствовать поражению систем и органов.

Маркером постковидного синдрома является повышение уровня антител при повторном анализе. Самое сложное для диагностики – неврологические проявления, которые не выявляются ни лабораторными, ни инструментальными методами, рассказал Поздняков.

Эксперт отметил, что самые распространенные проявления постковидного синдрома — нарушение функции легких, включая одышку и невосстанавливающееся насыщение кислородом. Такие изменения фиксируют примерно у 70 процентов пациентов. Различные функционально-неврологические нарушения встречаются у 50-60 процентов пациентов.

У 30 процентов выявляют стойкие неврологические нарушения, 20-25 процентов сталкиваются с поражением сердца. Примерно у половины пациентов наблюдается поражение сосудов, 25-30 процентов случаев приходится на желудочно-кишечные нарушения, цитирует Позднякова РИА Новости.

Директор Института персонализированной медицины Первого московского государственного медицинского университета имени Сеченова, врач-кардиолог Филипп Копылов рассказал, что в понятие постковидного синдрома вкладывают астению со всеми ее проявлениями: слабостью, снижением когнитивных функций, депрессией. При этом он считает, что это лишь одна сторона вопроса, про которую чаще всего говорят.

Другая же сторона представляет собой дыхательную недостаточность, которая проявляется у небольшого числа пациентов, тяжело перенесших заболевание. Как объяснил врач, у этих людей дыхательная функция медленно восстанавливается.

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