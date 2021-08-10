Шереметьево открыл вакансию голоса аэропорта

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Аэропорт Шереметьево в рамках проекта «Приятного полета!» ищет кандидата, который озвучит официальные и праздничные объявления для всех терминалов ко дню рождения аэропорта. Об этом говорится в пресс-релизе сервиса VK Работа, который имеется в распоряжении «Вечерней Москвы».

— Кандидат должен обладать поставленным голосом, владеть навыками дикторами на высоком уровне и иметь хорошее произношение на английском языке. Главной задачей соискателя станет запись праздничных и официальных объявлений, которые будут звучать в терминалах до конца августа во время празднования дня рождения Шереметьево, — говорится в сообщении.

Помимо возможности на несколько дней стать голосом Шереметьева, выбранному кандидату устроят экскурсию по закрытым для пассажиров местам, а также вручат памятные сувениры. Откликнуться на вакансию можно на сайте проекта «Приятного полета!» и сервисе VK Работа.

В раздел «Обо мне» соискателям следует написать, почему их голос должен прозвучать в терминалах Шереметьева. Также необходимо прикрепить ссылку на аудиозапись с версией поздравления аэропорта с днем рождения.

«Приятного полета!» является совместный проектом Шереметьева и сервиса VK Работа. На нем пассажиры могут узнать о профессиях диспетчера по информации, инструктора по досмотру, а также авиамеханика. Кандидаты имеют возможность откликнуться на вакансию и стать частью команды аэропорта.