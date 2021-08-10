Наталья Сергунина: В столичном «Технограде» появился профессиональный центр для предпринимателей

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В инновационно-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ открыли профессиональный центр малого и среднего предпринимательства (профцентр МСП). Об этом сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве города Наталья Сергунина.

По ее словам, здесь предприниматели, их сотрудники и самозанятые смогут получить новые знания в самых разных областях: от ИТ-технологий до флористики. Присоединиться к курсам, лекциям и мастер-классам можно бесплатно.

— Сейчас профцентр МСП в «Технограде» предлагает девять направлений обучения. Среди них информационные технологии, маркетинг, ресторанный бизнес, строительство и флористика. Занятия будут проводиться онлайн и офлайн. В дальнейшем мы планируем постепенно расширять список образовательных программ, вводить новые углубленные курсы, — рассказала Наталья Сергунина, чьи слова приводятся на портале mos.ru.

Расписание занятий опубликовано на сайте профцентра МСП. Чтобы поиск был более быстрым и удобным, в левой части главной страницы есть специальный фильтр. Здесь можно выбрать нужный формат (очный или заочный) и направление обучения.

Например, для начинающих дизайнеров открыт набор на шесть очных курсов. Для сотрудников строительных компаний подготовили девять онлайн- и офлайн-курсов.

На очных курсах по направлению «Электроэнергетика» будут готовить специалистов по обслуживанию оборудования на электростанциях, эксплуатации распределительных сетей, ремонту и эксплуатации воздушных линий электропередачи. Часть программы предназначена для руководителей компаний в отрасли электроэнергетики. Им доступны онлайн-курсы по работе с персоналом и охране труда.

Записаться на очные занятия по использованию фрезерных станков или онлайн-уроки по теме «Мехатроника» можно в разделе «Автоматизация производства».

Как подбирать высококвалифицированный персонал, обучать и мотивировать своих работников, подскажут на лекциях для рестораторов.

Число участников в каждой группе ограниченно и зависит от тематики. При посещении «Технограда» необходимо соблюдать действующие санитарные меры, в частности носить маски и придерживаться социальной дистанции.

— Быстро развивающиеся бизнес-проекты заинтересованы в квалифицированных кадрах и расширении штата сотрудников. Выходя на новые рынки сбыта и масштабируя свой бизнес, компании зачастую сталкиваются с тем, что работникам недостает знаний в тех или иных областях. Профцентр МСП создан специально для того, чтобы предприниматели и их сотрудники могли повысить свою компетенцию или даже освоить новую профессию. Занятия подойдут для людей любого уровня подготовки, — отметил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Расписание занятий будет постоянно пополняться. Следить за обновлениями можно на сайте профцентра МСП.