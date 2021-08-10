Музей Победы бесплатно покажет фильм о заключенном Гуантанамо

Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Музей Победы 12 августа приглашает на бесплатный просмотр фильма «Мавританец». Показ пройдет в рамках киноклуба «Поклонка».

Перед началом показа гостям киноклуба о фильме и актерах расскажет киновед Геннадий Ходос. Зрителям предстоит увидеть фильм о том, как несправедливо перемалывает людские судьбы правительственная машина. За лучшую женскую роль второго плана Джоди Фостер получила «Золотой глобус» и «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля.

Кинолента «Мавританец» основана на реальной истории заключенного из Гуантанамо Мохаммеда Ульд Слахи, подозреваемого в причастности к совершению теракта 11 сентября в Нью-Йорке. Он провел в тюрьме 6 лет, не получив официальных обвинений и защитников. И только после этого срока у него появились адвокаты, которым предстоит доказывать его невиновность еще в течение 7 лет. Адвокат и военный прокурор рассказывают каждый свою версию истории.

Участие в мероприятии по билетам в музей и по регистрации, сообщает пресс-служба организации.